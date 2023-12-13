Роскосмос сообщил о завершении испытания бака окислителя для ракеты "Союз-5"

Этот бак является ключевым компонентом перспективной средне-тяжелой ракеты "Союз-5", разработанной для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. В настоящее время проводится переборка опытного образца, предназначенного для стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности Роскосмоса.

Генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов ранее сообщил, что первый пуск ракеты "Союз-5" планируется на 2024 год. Этот проект представляет собой важный шаг в развитии российской космической индустрии и будет способствовать запускам автоматических аппаратов на орбиту в ближайшие годы.