Роскосмос сообщил о завершении испытания бака окислителя для ракеты "Союз-5"Для запусков автоматических космических аппаратов
Роскосмос объявил об успешном завершении испытаний опытного бака окислителя первой ступени ракеты "Союз-5", проведенных в Ракетно-космическом центре "Прогресс" и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, пишет ТАСС.
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Этот бак является ключевым компонентом перспективной средне-тяжелой ракеты "Союз-5", разработанной для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. В настоящее время проводится переборка опытного образца, предназначенного для стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности Роскосмоса.
Генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов ранее сообщил, что первый пуск ракеты "Союз-5" планируется на 2024 год. Этот проект представляет собой важный шаг в развитии российской космической индустрии и будет способствовать запускам автоматических аппаратов на орбиту в ближайшие годы.