Опубликовано 18 сентября 2025, 22:091 мин.
Роскосмос создаст спутники для зондирования Земли совместно с АФК «Система»Совместный проект
Госкорпорация Роскосмос и инвестиционная компания АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Реализацией проекта займётся дочерняя организация АФК «Система» — группа компаний «Спутникс». Именно она сформирует спутниковую группировку, а Роскосмос обеспечит вывод аппаратов на орбиту.
На первом этапе сотрудничества стороны совместно определят технические параметры и облик космических аппаратов. Новая группировка позволит повысить эффективность деятельности России в области исследования космического пространства.
Проект также направлен на развитие частной космонавтики в стране.