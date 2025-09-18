Роскосмос создаст спутники для зондирования Земли совместно с АФК «Система»

Реализацией проекта займётся дочерняя организация АФК «Система» — группа компаний «Спутникс». Именно она сформирует спутниковую группировку, а Роскосмос обеспечит вывод аппаратов на орбиту.

На первом этапе сотрудничества стороны совместно определят технические параметры и облик космических аппаратов. Новая группировка позволит повысить эффективность деятельности России в области исследования космического пространства.

Проект также направлен на развитие частной космонавтики в стране.