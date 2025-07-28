Роскосмос создаст возвращаемую ступень ракеты за два года

Программа включена в национальный проект по развитию космической отрасли. По словам Баканова, специалистам необходимо время для качественной отработки технологии. Хотя провести первые испытания можно было бы и раньше, это не гарантировало бы необходимого результата.

Руководитель Роскосмоса провел аналогию с авиаперевозками, где многократное использование самолетов делает полеты доступнее. Так же и в космонавтике: повторное применение ступеней ракет, как это делает компания SpaceX, позволяет значительно снизить стоимость запусков.