Роскосмос создаст возвращаемую ступень ракеты за два года

Опубликовано 28 июля 2025, 09:151 мин.
Роскосмос создаст возвращаемую ступень ракеты за два годаСообщил Дмитрий Баканов
Роскосмос планирует в течение полутора-двух лет разработать и испытать прототип возвращаемой первой ступени ракеты-носителя. Как пояснил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, техническое задание на проект под названием «Кузнечик» было утверждено в июне 2025 года.
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Программа включена в национальный проект по развитию космической отрасли. По словам Баканова, специалистам необходимо время для качественной отработки технологии. Хотя провести первые испытания можно было бы и раньше, это не гарантировало бы необходимого результата.
Руководитель Роскосмоса провел аналогию с авиаперевозками, где многократное использование самолетов делает полеты доступнее. Так же и в космонавтике: повторное применение ступеней ракет, как это делает компания SpaceX, позволяет значительно снизить стоимость запусков.