Роскосмос утвердил новый порядок получения спутниковых снимков

Опубликовано 09 июля 2026, 15:321 мин.
Роскосмос утвердил новый порядок получения спутниковых снимковПлан космической съемки будут обновлять ежегодно
Роскосмос утвердил порядок предоставления данных дистанционного зондирования Земли. Теперь государственные организации будут направлять заявки на приобретение спутниковых снимков в госкорпорацию, которая проверит наличие информации в федеральном фонде, пишет ТАСС.
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Если нужных данных не окажется, Роскосмос сформирует ежегодный план космической съемки или приобретет снимки у частных операторов. План съемок будет утверждаться не позднее 1 декабря каждого года.
При выборе данных будут учитывать несколько требований: производство космического аппарата в России оценивается в 50%, возможности планирования съемки, передачи, хранения и обработки информации в 45%, а использование российских ракет-носителей и стартовых комплексов в 5%. Также будет учитываться информационная безопасность аппаратов. Стоимость покупки данных рассчитывается по отдельной методике госкорпорации.