Роскосмос утвердил новый порядок получения спутниковых снимков

Если нужных данных не окажется, Роскосмос сформирует ежегодный план космической съемки или приобретет снимки у частных операторов. План съемок будет утверждаться не позднее 1 декабря каждого года.

При выборе данных будут учитывать несколько требований: производство космического аппарата в России оценивается в 50%, возможности планирования съемки, передачи, хранения и обработки информации в 45%, а использование российских ракет-носителей и стартовых комплексов в 5%. Также будет учитываться информационная безопасность аппаратов. Стоимость покупки данных рассчитывается по отдельной методике госкорпорации.