Роскосмос увеличит число спутников «Арктика-М»

Во время визита Баканов осмотрел цех окончательной сборки, где создаются космические аппараты для изучения Луны, метеоспутники и орбитальная обсерватория «Спектр-УФ». На совещании с руководством предприятия глава Роскосмоса представил нового генерального директора НПО Лавочкина — Василия Марфина — и обозначил ключевые цели на ближайший период.

Помимо задач по мониторингу Земли, Роскосмос планирует продолжить исследование Луны с помощью автоматических станций, а также изучение Марса, Венеры и глубокого космоса при помощи орбитальных обсерваторий, добавили в пресс-службе.