Роскосмос в 2026 году начнет разработку системы «Млечный путь»

Федеральный проект сейчас проходит согласование и представляет собой систему обеспечения безопасности в космосе следующего поколения.

Система "Млечный путь" будет иметь несколько ключевых свойств, включая открытость, точность и глобальный охват. Она будет оснащена новыми наземными радиотехническими и радиолокационными станциями, а также специализированными космическими аппаратами, оборудованными оптическими комплексами.

Главная задача системы заключается в улучшении понимания техногенной обстановки в космосе. Кроме того, она будет заниматься мониторингом и прогнозированием "космической погоды". Еще одной важной функцией будет предупреждение об опасных небесных телах, таких как астероиды и кометы, добавили в пресс-службе Госкорпорации.