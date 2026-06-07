Роскосмос внедрит ИТ-решения VK Tech

В рамках соглашения Роскосмос планирует использовать инструменты предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, чат-ботов и цифровых помощников. Также будут применяться системы автоматизации отчетности и платформы для мультиканальных коммуникаций. Отдельное внимание уделят обмену технологической экспертизой между сторонами.

По данным соглашения, компании займутся совместной разработкой и внедрением цифровых продуктов, а также их продвижением. Планируется тестирование новых технологий на практике и проведение отраслевых мероприятий, включая форумы и конференции в сфере ИТ.

По словам Дмитрия Баканова, цифровая трансформация является ключевым направлением для Роскосмоса. По его словам, новые технологии должны повысить эффективность и прозрачность внутренних процессов госкорпорации.