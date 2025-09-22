Роскосмос запустит 300 ракет в течение 10 лет

Опубликовано 22 сентября 2025, 21:241 мин.
Роскосмос запустит 300 ракет в течение 10 летЕжегодно потребуется по 20−30 запусков
В России в ближайшие десять лет планируется изготовить и вывести на орбиту порядка 300 ракет. Такие ориентиры озвучил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на форуме «Микроэлектроника 2025». В среднем ежегодно предстоит запускать от 20 до 30 носителей.
Эти задачи входят в национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации». Он объединяет восемь федеральных направлений, в каждом из которых определены ключевые показатели эффективности.
Одним из пунктов программы является создание тысячи космических аппаратов в течение десятилетия. Каждый такой аппарат включает около двух тысяч компонентов радиоэлектронной промышленности.
Баканов также отметил необходимость развития наземной инфраструктуры управления и производства потребительских терминалов, которые исчисляются десятками и сотнями тысяч устройств.