Роскосмос запустит 300 ракет в течение 10 лет

Эти задачи входят в национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации». Он объединяет восемь федеральных направлений, в каждом из которых определены ключевые показатели эффективности.

Одним из пунктов программы является создание тысячи космических аппаратов в течение десятилетия. Каждый такой аппарат включает около двух тысяч компонентов радиоэлектронной промышленности.

Баканов также отметил необходимость развития наземной инфраструктуры управления и производства потребительских терминалов, которые исчисляются десятками и сотнями тысяч устройств.