Роскосмос запустит биологический спутник "Бион-М2" в космос

20:55, 27 сентября 2023
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Роскосмос запустит биологический спутник "Бион-М2" в космосНа высокоширотную орбиту
Руководитель Научно-технического проекта - заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН, д.б.н. Владимир Сычев в беседе с ТАСС сообщил, что Госкорпорация "Роскосмос" планирует запустить биологический спутник "Бион-М2" в космос до 31 июля 2024 года.
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Для подготовки создания Российской орбитальной станции, спутник с мышами и мухами-дрозофилами запустят на высокоширотную орбиту в 2024 году.
Сроки запуска "Бион-М" №2 не менялись, он планируется к запуску в 2024 году. Есть так называемый догоночный график, в котором указано, что старт должен состояться не позднее 31 июля.
Владимир Сычев
Руководитель Научно-технического проекта - заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН
По словам Владимира Сычева, планировалось изначально запустить биологический спутник на орбиту, которая находится на высоте 800 км.