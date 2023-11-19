Рослесинфорг: деревья "шагают" из-за изменения магнитных полюсов Земли

Изменение расположения некоторых деревьев выявлено при проведении инвентаризаций в различных регионах страны. Некоторые деревья сместились на 20 см, а некоторые даже на полметра за период между первым и вторым этапами госинвентаризации. Скорость этого "шага" варьируется от двух до 5 см в год и наиболее заметна у сосен, елей и берез, отметили в пресс-службе.

Эксперты отметили, что подобные перемещения обусловлены изменением магнитного склонения и временем, что сказывается на координатах деревьев, определяемых с использованием компасов.

Рослесинфорг активно проводит государственную инвентаризацию и наблюдения за лесами, собирая надежные данные о динамике изменений. Это позволяет улучшить стратегическое планирование и обеспечить реальную картину происходящего в российских лесах.