Рослесинфорг: деревья "шагают" из-за изменения магнитных полюсов Земли

Рослесинфорг: деревья "шагают" из-за изменения магнитных полюсов ЗемлиСкорость варьируется от двух до 5 см в год
Специалисты Федерального лесоучетного учреждения "Рослесинфорг" выявили удивительное явление: деревья в лесах России "шагают" на 2-5 см в год. Это смещение обнаружено в ходе государственных инвентаризаций и связано с движением магнитных полюсов Земли, сообщили в пресс-службе учреждения, пишет ТАСС.
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Изменение расположения некоторых деревьев выявлено при проведении инвентаризаций в различных регионах страны. Некоторые деревья сместились на 20 см, а некоторые даже на полметра за период между первым и вторым этапами госинвентаризации. Скорость этого "шага" варьируется от двух до 5 см в год и наиболее заметна у сосен, елей и берез, отметили в пресс-службе.
Эксперты отметили, что подобные перемещения обусловлены изменением магнитного склонения и временем, что сказывается на координатах деревьев, определяемых с использованием компасов.
Рослесинфорг активно проводит государственную инвентаризацию и наблюдения за лесами, собирая надежные данные о динамике изменений. Это позволяет улучшить стратегическое планирование и обеспечить реальную картину происходящего в российских лесах.