Рослесинфорг расширит сеть полигонов для мониторинга углерода

Опубликовано 17 июня 2024, 08:54
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Рослесинфорг расширит сеть полигонов для мониторинга углеродаВ почве
Рослесинфорг до конца года планирует увеличить сеть тестовых полигонов для изучения углеродных запасов в почвах, охватывая 30 регионов России. Будет создано 120 новых площадок, что поможет разработать новую методику по размещению полигонов в лесах на сельскохозяйственных землях.
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В пресс-службе ведомства сообщили, что в прошлом году в рамках проекта «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» были заложены первые 120 площадок в 19 регионах. В этом году добавят еще 120 полигонов, каждый площадью 400 га. На этих участках будут изучаться напочвенный покров, подрост, подлесок, хворост и деревья. Также будут взяты образцы почвы для анализа содержания углерода.
Особое внимание уделят лесам на сельскохозяйственных землях, которые пока не учитываются в национальной статистике поглощения парниковых газов. Новая методика поможет исправить это, учитывая повышенную продуктивность таких лесов по депонированию углерода.