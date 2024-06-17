Рослесинфорг расширит сеть полигонов для мониторинга углерода

В пресс-службе ведомства сообщили, что в прошлом году в рамках проекта «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» были заложены первые 120 площадок в 19 регионах. В этом году добавят еще 120 полигонов, каждый площадью 400 га. На этих участках будут изучаться напочвенный покров, подрост, подлесок, хворост и деревья. Также будут взяты образцы почвы для анализа содержания углерода.

Особое внимание уделят лесам на сельскохозяйственных землях, которые пока не учитываются в национальной статистике поглощения парниковых газов. Новая методика поможет исправить это, учитывая повышенную продуктивность таких лесов по депонированию углерода.