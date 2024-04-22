Рослесинфорг разработал углеродный калькулятор для промышленных предприятий

Новый сервис позволяет рассчитать углеродный след для различных типов производств, таких как нефтепереработка, цементное производство, алюминиевые заводы и другие. Он анализирует объемы производства и расстояния транспортировки продукции, используя собственный алгоритм и данные о поглощении углерода лесами, отметили в пресс-службе ведомства.

Этот инструмент позволяет предприятиям корректно оценить свой вклад в выбросы парниковых газов и определить, сколько деревьев необходимо посадить для компенсации этих выбросов. Кроме того, калькулятор предлагает рекомендации по снижению выбросов, помогая достичь углеродной нейтральности.

Согласно данным «Рослесинфорга», основные источники выбросов парниковых газов включают сжигание углеродного топлива для производства электроэнергии и отопления, а также деятельность металлургической и химической промышленности. Этот новый инструмент может помочь предприятиям снизить свой экологический след и продвигаться в сторону более устойчивого производства.