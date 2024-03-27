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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 15:23
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Рослесхоз будет следить за лесами с помощью ИИ

В сотрудничестве с Роскосмосом
Российские ведомства Рослесхоз и Роскосмос активно внедряют инновационные методы защиты лесных массивов. Совместно совершается интеграция космической съемки и технологий искусственного интеллекта в инфосистему лесного комплекса. Это позволит быстрее и точнее выявлять случаи незаконной вырубки леса, способствуя более эффективному контролю за лесными ресурсами.

Специалисты отмечают, что разработанный метод, основанный на использовании нейросетей и космической геоаналитики, позволяет выявлять изменения лесного покрова и отличать вырубки от природного воздействия с высокой точностью. Эксперименты показали, что нейросеть на 62% быстрее и на 12% точнее человека определяет места вырубки, что делает процесс контроля более эффективным и автоматизированным.

Представители ведомств отмечают, что следующим этапом будет прогнозирование событий и изменений в состоянии лесов с использованием искусственного интеллекта. Это позволит автоматически обновлять данные о лесных массивах и проводить необходимые расчеты для различных аналитических целей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#искусственный интеллект
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#Леса
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#Россия