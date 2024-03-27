Рослесхоз будет следить за лесами с помощью ИИ

Специалисты отмечают, что разработанный метод, основанный на использовании нейросетей и космической геоаналитики, позволяет выявлять изменения лесного покрова и отличать вырубки от природного воздействия с высокой точностью. Эксперименты показали, что нейросеть на 62% быстрее и на 12% точнее человека определяет места вырубки, что делает процесс контроля более эффективным и автоматизированным.

Представители ведомств отмечают, что следующим этапом будет прогнозирование событий и изменений в состоянии лесов с использованием искусственного интеллекта. Это позволит автоматически обновлять данные о лесных массивах и проводить необходимые расчеты для различных аналитических целей.