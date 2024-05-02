«Росморпорт» запустит автономное судно для сбора льяльных вод

Опубликовано 02 мая 2024, 18:53
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«Росморпорт» запустит автономное судно для сбора льяльных водВ 2025 году
«Росморпорт» намерен завершить строительство и ввести в эксплуатацию автономное экологическое судно для сбора льяльных вод до конца 2025 года. Это судно будет оснащено современным оборудованием для автономного управления и навигации.
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Планируется, что новейшие российские технологии автономного судовождения будут внедрены на этапе строительства судна, что позволит развивать соответствующие компетенции как у работников судоверфи, так и у производителей оборудования.
Это предприятие также сообщило о планах по расширению программы испытаний беспилотных систем на своем флоте и запуске экологического судна с элементами беспилотного управления на Дальнем Востоке.
В прошлом году «Росморпорт» уже запустил два морских судна в автономном режиме — паромы «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский», которые успешно преодолели значительное расстояние с помощью своих систем автономной навигации.