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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 18:53
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«Росморпорт» запустит автономное судно для сбора льяльных вод

В 2025 году
«Росморпорт» намерен завершить строительство и ввести в эксплуатацию автономное экологическое судно для сбора льяльных вод до конца 2025 года. Это судно будет оснащено современным оборудованием для автономного управления и навигации.
«Росморпорт» запустит автономное судно для сбора льяльных вод

© Ferra.ru

Планируется, что новейшие российские технологии автономного судовождения будут внедрены на этапе строительства судна, что позволит развивать соответствующие компетенции как у работников судоверфи, так и у производителей оборудования.

Это предприятие также сообщило о планах по расширению программы испытаний беспилотных систем на своем флоте и запуске экологического судна с элементами беспилотного управления на Дальнем Востоке.

В прошлом году «Росморпорт» уже запустил два морских судна в автономном режиме — паромы «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский», которые успешно преодолели значительное расстояние с помощью своих систем автономной навигации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#корабль
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#технологии
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#разработка