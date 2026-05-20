«Роснано», ИТМО и ОМЗ создадут фотонные технологии для ЦОД

Опубликовано 20 мая 2026, 20:061 мин.
«Роснано», ИТМО и ОМЗ создадут фотонные технологии для ЦОДНовые схемы снизят энергопотребление
В пресс-службе университет ИТМО сообщили, что вуз совместно с группой «Роснано"и группой «ОМЗ перспективные технологии» перспективные технологии подписали соглашение о совместной работе над развитием оптоэлектроники и фотонных интегральных схем. Проект направлен на создание технологий для центров обработки данных (ЦОД) нового поколения.
Разработка предполагает использование фотонных решений вместе с классической микроэлектроникой. Такой гибридный подход должен повысить производительность ЦОД и снизить энергопотребление, включая затраты на охлаждение и обслуживание оборудования.
В рамках сотрудничества планируется развитие научных и инженерных проектов, создание новых компонентов и их внедрение в практические решения. Также участники займутся коммерциализацией технологий и поддержкой разработок для применения в вычислениях и задачах искусственного интеллекта, отметили в пресс-службе.