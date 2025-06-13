Роснедра начали подготовку месторождения лития из-за ожидаемого дефицита

Глава Роснедр Олег Казанов рассказал, что в стране достаточно запасов некоторых редких металлов, например, тантала и ниобия. Однако ситуация с литием требует особого внимания. Сейчас Россия обладает значительными запасами лития, но из-за стремительного роста его потребления необходимо заранее готовить новые объекты для добычи.

Кроме лития, Роснедра планируют усилить геологоразведку олова, полиметаллов и железных руд. Эти ресурсы особенно важны для развития экономики арктических регионов. Также страна будет нуждаться в углеводородном сырье, которое продолжит играть важную роль в энергетике и промышленности.