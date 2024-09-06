«Роснефть» и «Россети» расширят сеть зарядных станций для электромобилей

Опубликовано 06 сентября 2024, 18:431 мин.
«Роснефть» и «Россети» расширят сеть зарядных станций для электромобилейПо всей России
«Роснефть» и «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, направленное на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Планируется размещение быстрых зарядных станций на автозаправочных станциях «Роснефти» в различных регионах России.
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Соглашение продолжает договоренности, достигнутые компаниями в 2021 году. По мере развития рынка электромобилей, «Роснефть» намерена расширять географию установки зарядных станций. Это позволит водителям заряжать свои автомобили на сети АЗС по всей стране, отметили в «Роснефти».
На данный момент в 12 регионах России, от Санкт-Петербурга до Забайкальского края, уже работают 80 электрозарядных станций «Роснефти». Большинство из них поддерживают функцию быстрой зарядки, позволяющую восполнить до 80% заряда батареи электромобиля всего за 20 минут, пишет ТАСС.