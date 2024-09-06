«Роснефть» и «Россети» расширят сеть зарядных станций для электромобилей

Соглашение продолжает договоренности, достигнутые компаниями в 2021 году. По мере развития рынка электромобилей, «Роснефть» намерена расширять географию установки зарядных станций. Это позволит водителям заряжать свои автомобили на сети АЗС по всей стране, отметили в «Роснефти».

На данный момент в 12 регионах России, от Санкт-Петербурга до Забайкальского края, уже работают 80 электрозарядных станций «Роснефти». Большинство из них поддерживают функцию быстрой зарядки, позволяющую восполнить до 80% заряда батареи электромобиля всего за 20 минут, пишет ТАСС.