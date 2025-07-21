«Роснефть» изучит численность белых медведей в Карском море

Опубликовано 21 июля 2025, 21:511 мин.
«Роснефть» изучит численность белых медведей в Карском мореИИ и генетика помогут сохранить арктических хищников
«Роснефть» запустила масштабную программу по изучению белых медведей в Карском море. В рамках проекта «Тамура» ученые впервые за более чем десятилетие провели комплексные исследования этой малоизученной популяции.
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Весной 2025 года специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН организовали три экспедиции у побережья Таймыра. С помощью авиаучётов они оценили численность краснокнижных животных, а также установили на некоторых особей спутниковые ошейники для отслеживания перемещений.
Как отмечают исследователи, карская популяция оказалась неожиданно оседлой — в отличие от других групп белых медведей, эти хищники не покидают акваторию Карского моря. Последние данные об этих животных были получены ещё в 2012 году.
Особое внимание учёные уделили изучению здоровья медведей. Собранные генетические пробы показали, что у карской популяции хорошее состояние — количество опасных мутаций меньше, чем у североамериканских или гренландских сородичей.