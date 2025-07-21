«Роснефть» изучит численность белых медведей в Карском море

Весной 2025 года специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН организовали три экспедиции у побережья Таймыра. С помощью авиаучётов они оценили численность краснокнижных животных, а также установили на некоторых особей спутниковые ошейники для отслеживания перемещений.

Как отмечают исследователи, карская популяция оказалась неожиданно оседлой — в отличие от других групп белых медведей, эти хищники не покидают акваторию Карского моря. Последние данные об этих животных были получены ещё в 2012 году.

Особое внимание учёные уделили изучению здоровья медведей. Собранные генетические пробы показали, что у карской популяции хорошее состояние — количество опасных мутаций меньше, чем у североамериканских или гренландских сородичей.