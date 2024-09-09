«Роснефть» сократила выбросы в атмосферу на 25%

Компания активно участвует в Глобальном договоре ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям устойчивого развития. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» «Роснефть» разработала план по сокращению промышленных выбросов и контролю эмиссии метана. В 2023 году мониторинг охватил более 800 объектов на 27 добывающих предприятиях, отметили в компании.

«Роснефть» стремится к углеродной нейтральности к 2050 году и внедряет новые экологические технологии, включая методы контроля качества воздуха. Специалисты компании разработали методики, повысившие эффективность контроля на 35%.

В Компании подчеркнули, что в рамках проекта «Восток ойл» «Роснефть» планирует в четыре раза снизить интенсивность выбросов. В 2023 году компании высадила около 10 миллионов саженцев деревьев, а за три года — более 26 миллионов.