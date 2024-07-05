В России
Опубликовано 05 июля 2024, 16:43
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«Роснефть» запустила цифровую платформу для оптимизации IT-инфраструктуры

На основе отечественных программных разработок
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ компания «Роснефть» представила новую Единую цифровую платформу (ЕЦПК), которая теперь находится в опытно-промышленной эксплуатации. Платформа объединяет IT-инфраструктуру компании на основе отечественных программных разработок и направлена на ускорение внедрения новых технологий и проектов.
«Роснефть» запустила цифровую платформу для оптимизации IT-инфраструктуры

© Ferra.ru

По словам директора IT-департамента «Роснефти» Дмитрия Ломилина, целью проекта является создание технологической платформы с интегрированными сервисами для разработки и контроля современных приложений, используя собственное программное обеспечение и открытый код. Внедрение ЕЦПК также направлено на укрепление технологического суверенитета компании и страны, снижая зависимость от иностранных технологий и обеспечивая надежную работу IT-системы.

Платформа представляет собой сложную систему с интеграцией данных и моделей, позволяющую пользователям загружать и анализировать различные типы информации. В ЕЦПК уже внедрены прототипы инструментов искусственного интеллекта и машинного зрения, которые улучшают безопасность и оптимизируют строительные процессы, отметил Ломилин.