«Роснефть» запустила цифровую платформу для оптимизации IT-инфраструктуры

По словам директора IT-департамента «Роснефти» Дмитрия Ломилина, целью проекта является создание технологической платформы с интегрированными сервисами для разработки и контроля современных приложений, используя собственное программное обеспечение и открытый код. Внедрение ЕЦПК также направлено на укрепление технологического суверенитета компании и страны, снижая зависимость от иностранных технологий и обеспечивая надежную работу IT-системы.

Платформа представляет собой сложную систему с интеграцией данных и моделей, позволяющую пользователям загружать и анализировать различные типы информации. В ЕЦПК уже внедрены прототипы инструментов искусственного интеллекта и машинного зрения, которые улучшают безопасность и оптимизируют строительные процессы, отметил Ломилин.