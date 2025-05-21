Роспатент назвал самые инновационные отрасли в регионах

Опубликовано 21 мая 2025, 13:341 мин.
Роспатент назвал самые инновационные отрасли в регионахМедицинские технологии и строительство лидируют
По данным Роспатента, медицинские технологии и строительство стали самыми активными направлениями для изобретений в российских регионах. В 2024 году на медицинские разработки пришлось 2 643 заявки, а на технологии измерений — 1 559.
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Как сообщили в ведомстве, специальные машины и оборудование также остаются популярными среди изобретателей — в прошлом году подано 1 496 заявок. В эту категорию вошли конвейерные линии, спецтехника и промышленные установки.
Традиционно лидерами по числу патентных заявок остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В топ-10 также вошли Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край и другие регионы с развитой научно-промышленной базой.
По словам главы Роспатента Юрия Зубова, ведомство анализирует изобретательскую активность, чтобы выявлять перспективные направления и оказывать регионам адресную поддержку. Развитие интеллектуальной собственности остается приоритетом государственной политики.