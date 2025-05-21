Роспатент назвал самые инновационные отрасли в регионах

Как сообщили в ведомстве, специальные машины и оборудование также остаются популярными среди изобретателей — в прошлом году подано 1 496 заявок. В эту категорию вошли конвейерные линии, спецтехника и промышленные установки.

Традиционно лидерами по числу патентных заявок остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В топ-10 также вошли Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край и другие регионы с развитой научно-промышленной базой.

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, ведомство анализирует изобретательскую активность, чтобы выявлять перспективные направления и оказывать регионам адресную поддержку. Развитие интеллектуальной собственности остается приоритетом государственной политики.