Роспатент зафиксировал рост заявок на технологии

С начала года российские разработчики подали 15 599 заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Среди заявителей лидируют вузы — на их долю пришлось 31% обращений.

Также в ведомство поступило 8 114 заявок на изобретения, что на 1% превышает прошлогодний показатель. Наибольший интерес изобретатели проявили к медицинским технологиям — они составили 14% от общего числа.

По словам Зубова, рост числа заявок связан с мерами поддержки инноваций. Правительство и Роспатент создают условия для развития патентной активности среди предпринимателей и разработчиков. Эти усилия уже приносят результаты — количество регистраций продолжает увеличиваться.