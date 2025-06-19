В России
Опубликовано 19 июня 2025, 20:06
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Роспатент зафиксировал рост заявок на технологии

IT-разработки лидируют по числу регистраций
За первые пять месяцев 2025 года в Роспатент поступило около 30 тысяч заявок на регистрацию новых технологий. Половина из них касается IT-решений, сообщил глава ведомства Юрий Зубов на Петербургском международном экономическом форуме.
Роспатент зафиксировал рост заявок на технологии

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С начала года российские разработчики подали 15 599 заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Среди заявителей лидируют вузы — на их долю пришлось 31% обращений.

Также в ведомство поступило 8 114 заявок на изобретения, что на 1% превышает прошлогодний показатель. Наибольший интерес изобретатели проявили к медицинским технологиям — они составили 14% от общего числа.

По словам Зубова, рост числа заявок связан с мерами поддержки инноваций. Правительство и Роспатент создают условия для развития патентной активности среди предпринимателей и разработчиков. Эти усилия уже приносят результаты — количество регистраций продолжает увеличиваться.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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