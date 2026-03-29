Роспотребнадзор не выявил новый вариант коронавируса «Цикада» в России

Внимание к BA.3.2 привлекли генетические отличия от других линий и изменения в S-белке. Его рассматривают как вариант с потенциально повышенной способностью обходить иммунитет. Данных о более тяжелом течении заболевания пока нет.

В пресс-службе ведомства сообщили, что распространение «Цикады» фиксировалось в разных странах мира с ноября 2024 года. В Европе вариант начал появляться с лета 2025 года. Роспотребнадзор продолжает молекулярно-генетический мониторинг COVID-19 по всей стране.