Роспотребнадзор не выявил новый вариант коронавируса «Цикада» в России

Опубликовано 29 марта 2026, 20:28
Роспотребнадзор не выявил новый вариант коронавируса «Цикада» в РоссииПодвариант BA.3.2 может обходить иммунную защиту
В России пока не обнаружен вариант коронавируса BA.3.2, известный как «Цикада». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Этот подвариант относится к линии «омикрон» и является более поздней ветвью BA.3, появившейся в 2022 году.
Внимание к BA.3.2 привлекли генетические отличия от других линий и изменения в S-белке. Его рассматривают как вариант с потенциально повышенной способностью обходить иммунитет. Данных о более тяжелом течении заболевания пока нет.
В пресс-службе ведомства сообщили, что распространение «Цикады» фиксировалось в разных странах мира с ноября 2024 года. В Европе вариант начал появляться с лета 2025 года. Роспотребнадзор продолжает молекулярно-генетический мониторинг COVID-19 по всей стране.