Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сыр с плесенью

Основной акцент сделан на состоянии упаковки сыра. В ведомстве рекомендуют тщательно осматривать продукт перед покупкой и уделять внимание целостности упаковки. Поврежденная упаковка может привести к возможности заражения грибковыми инфекциями при употреблении сыра. Также следует обращать внимание на срок годности продукта.

Также в сообщении отмечается, что условия хранения сыра с плесенью также играют важную роль. Плесень представляет собой живой организм, и неправильное хранение может способствовать размножению болезнетворных микроорганизмов. Потребители должны рассмотреть внешний вид сыра перед употреблением: “плесень должна быть однородной и не иметь повреждений”.

Специалисты также советуют предпочитать сыр с плесенью, представляющий собой целые ломтики, которые должны иметь ровную текстуру и отсутствие подозрительных пятен.