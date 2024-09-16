Роспотребнадзор разработает мобильную лабораторию на базе вертолета

По словам Анны Поповой, лаборатория будет оснащена съемными модулями и предназначена для обеспечения безопасности в различных регионах России и за рубежом. Разработка ведется в сотрудничестве с госкорпорацией «Ростехом» и холдингом «Вертолеты России».

Попова отметила, что существующие дороги могут не всегда позволять быстро доставлять необходимое оборудование, поэтому мобильная лаборатория на базе вертолета станет важным шагом для обеспечения оперативного реагирования. Глава Роспотребнадзора добавила, что планируется реализовать проект в ближайшие три года.

Новая разработка позволит улучшить эффективность и быстроту реагирования на чрезвычайные ситуации.