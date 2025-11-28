Роспотребнадзор создал экспресс-тест на лихорадку чикунгунья

Главным преимуществом разработки является высокая скорость получения результатов. Время проведения анализа составляет всего 1,5 часа, что способствует оперативной постановке диагноза и своевременному началу лечения пациента.

Работа над созданием тест-системы велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Ранее специалисты Роспотребнадзора из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разработали новый способ диагностики. Он позволяет выявлять в крови человека антитела к энтеровирусу Echovirus 30. На данное изобретение уже получен патент.