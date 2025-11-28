Роспотребнадзор создал экспресс-тест на лихорадку чикунгунья

Опубликовано 28 ноября 2025, 00:561 мин.
Роспотребнадзор создал экспресс-тест на лихорадку чикунгуньяДиагностика вируса занимает всего 1,5 часа
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый экспресс-тест для диагностики лихорадки чикунгунья. Анализ позволяет выявить РНК вируса с помощью метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).
Главным преимуществом разработки является высокая скорость получения результатов. Время проведения анализа составляет всего 1,5 часа, что способствует оперативной постановке диагноза и своевременному началу лечения пациента.
Работа над созданием тест-системы велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».
Ранее специалисты Роспотребнадзора из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разработали новый способ диагностики. Он позволяет выявлять в крови человека антитела к энтеровирусу Echovirus 30. На данное изобретение уже получен патент.