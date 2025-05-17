Роспотребнадзор создал универсальный тест на птичий грипп всех типов

Опубликовано 17 мая 2025, 19:281 мин.
Роспотребнадзор создал универсальный тест на птичий грипп всех типовСистема работает с образцами людей и животных
Специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему, способную выявлять все известные генотипы вируса птичьего гриппа. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова. Новая методика позволяет диагностировать инфекцию как у животных, так и у людей, снижая риск ошибок при анализе.
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Тест-система оперативно обновляется: при появлении данных о новых мутациях вируса, включая повышение заразности для человека, изменения вносятся в течение нескольких недель. Это обеспечивает актуальность диагностики даже при быстрой эволюции патогена. По словам Поповой, разработка продолжает традиции первых тестов на штамм H5N1, созданных 20 лет назад, но теперь охватывает больше вариантов вируса.
Роспотребнадзор также использует единые стандарты тестирования по всей России, что исключает расхождения в результатах.