В России
21:05, 23 сентября 2023
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии условий для введения масочного режима

Работодатели могут при необходимости ввести масочный режим

Главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в России отсутствуют условия для введения масочного режима.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии условий для введения масочного режима

© Ferra

Как сказала Анна Попова, работодатели сами могут решать о введении требования нахождения в масках на рабочем месте для сотрудников при необходимости.

Правительство Российской Федерации здесь просто показывает пример.

Попова Анна Юрьевна
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;

Ранее мы писали о том, что в Доме правительства Российской Федерации недавно был введен масочный режим, по причине роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Также в правительстве заявили, что ограничения должны помочь «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации»

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