Роспотребнадзор заявил об отсутствии условий для введения масочного режима

Ранее мы писали о том, что в Доме правительства Российской Федерации недавно был введен масочный режим, по причине роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Также в правительстве заявили, что ограничения должны помочь «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации»