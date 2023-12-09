Роспотребнадзора: как выбрать качественные мандарины и сохранить их свежесть

Особое внимание следует уделить хранению фруктов. Если они покупаются заранее, рекомендуется натереть кожицу маслом и поместить в холодильник в сетке при температуре +6 градусов. Сетка предпочтительнее полиэтиленового пакета, а листочки на веточках помогают сохранять свежесть дольше, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, важно соблюдать гигиену при употреблении мандаринов: тщательно вымыть фрукты перед употреблением. Организация также напоминает об осторожности при индивидуальной непереносимости продукта.

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