В России
Опубликовано 18 октября 2024, 19:16
1 мин.

Росреестр предложил создать маркетплейс для продажи земельных участков

Упрощение доступа к земельным участкам через цифровизацию
Заместитель главы Росреестра Алексей Бутовецкий выступил на Московском финансовом форуме с инициативой создать в России маркетплейс для выставляемых на торги земельных участков. Он отметил, что предоставление земли должно стать более доступным и понятным процессом, основанным на сервисной модели.
Росреестр предложил создать маркетплейс для продажи земельных участков

© Ferra.ru

Бутовецкий объяснил, что такая платформа позволит гражданам легко находить и приобретать земельные участки при наличии законных оснований.

Бутовецкий отметил, что уже 85% документов при регистрации прав на недвижимость проверяются роботами. Аналогичный подход планируется внедрить и в продажу земли, что сократит роль чиновников в этом процессе и ускорит его. Основная цель инициативы — автоматизировать процедуру предоставления земли, минимизируя человеческий фактор.

Предложенная система будет функционировать как маркетплейс, где любой желающий сможет легко найти участок и приобрести его, если выполнены все правовые условия. По мнению Бутовецкого, это будущее предоставления государственных услуг, где простые задачи могут решаться автоматически.