Росреестр предложил создать маркетплейс для продажи земельных участков

Бутовецкий объяснил, что такая платформа позволит гражданам легко находить и приобретать земельные участки при наличии законных оснований.

Бутовецкий отметил, что уже 85% документов при регистрации прав на недвижимость проверяются роботами. Аналогичный подход планируется внедрить и в продажу земли, что сократит роль чиновников в этом процессе и ускорит его. Основная цель инициативы — автоматизировать процедуру предоставления земли, минимизируя человеческий фактор.

Предложенная система будет функционировать как маркетплейс, где любой желающий сможет легко найти участок и приобрести его, если выполнены все правовые условия. По мнению Бутовецкого, это будущее предоставления государственных услуг, где простые задачи могут решаться автоматически.