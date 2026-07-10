Росреестр внедрит ИИ для обновления карт по данным из космоса

В межведомственную рабочую группу вошли представители Росреестра, Роскосмоса, «Роскадастра» и IT-компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта.

По словам заместителя руководителя ведомства Максима Смирнова, в рамках пилотной программы специалисты проверят решения компаний, которые работают с ИИ и пространственными данными. Система будет обрабатывать информацию, полученную со спутников, чтобы ускорить выявление изменений на территории.

В ведомстве рассчитывают, что использование технологий позволит быстрее обновлять карты, повысить производительность специалистов и эффективнее использовать бюджетные средства.