Россельхозбанк обучит ветеранов СВО сельскохозяйственным технологиям в Ставрополе

В этом году участие в курсе принимают 40 предпринимателей, среди которых 10 ветеранов Специальной военной операции. Для них обучение доступно без вступительных испытаний. Слушатели осваивают теорию ведения фермерского хозяйства, изучают правовые аспекты, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга и современные агротехнологии.

Программа включает стажировки на ведущих предприятиях края и работу с крупными холдингами. В этом году курс расширен новым направлением «Агротуризм». Обучение завершается защитой бизнес-планов.

Базовой площадкой проекта стал Ставропольский аграрный университет, где участники повышают финансовую и экономическую грамотность, а практические навыки получают на предприятиях ООО «Буйволиный молочный комплекс „Александровский“», АПХ «Эко-культура», ООО «Плодообъединение „Сады Ставрополья“» и ООО «Агроальянс Инвест».