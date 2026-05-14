«Россети» и МФТИ договорились о трансфере технологий для энергетики

Стороны рассмотрели проекты в области систем накопления энергии, оборудования для линий постоянного тока, беспилотной техники и цифровых комплексов. Делегация «Россетей» также посетила Институт цифрового неба, Институт искусственного интеллекта МФТИ и завод «Металион», где выпускают аккумуляторы и химические источники тока.

Глава «Россетей» Андрей Рюмин заявил, что сотрудничество с МФТИ открывает новые возможности для электроэнергетики. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что вуз намерен ускорить внедрение разработок в промышленность и расширять работу студентов над прикладными проектами.