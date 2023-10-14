«Россети» перевели 98% операций по подключению к сетям в цифровой формат

Сосредотачиваясь на развитии IT-инфраструктуры, "Россети" стремятся обеспечить более эффективное взаимодействие с клиентами. С 2013 года компания работает над Порталом электросетевых услуг, который постоянно расширяет свои функциональные возможности.

По словам Алексея Мольского, в настоящее время 98% заявок на присоединение к сетям поступают в электронном формате. В 2022 году портал посетили более 10,3 миллионов человек, что означает более чем в 1,5-кратный рост по сравнению с предыдущим годом.

"Россети" также успешно внедрили услугу по подключению к сетям на Едином портале государственных и муниципальных услуг, обеспечив техническую возможность интеграции сторонних сетевых организаций. Данные передаются на безвозмездной основе.