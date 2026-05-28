«Россети» подключили к сетям первый экопромышленный парк в Сибири

Опубликовано 28 мая 2026, 20:411 мин.
«Россети» подключили к сетям первый экопромышленный парк в СибириОбъект получил 4,1 МВт мощности
Группа «Россети» завершила подключение к электросетям экопромышленного парка, который строят на востоке Новосибирской области по нацпроекту «Экологическое благополучие». На площадке размером 21 гектар разместят научно-технический центр и предприятия по переработке вторсырья и утилизации отходов, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Для энергоснабжения объекта специалисты проложили 18,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Также был установлен распределительный пункт 10 кВ с отечественным оборудованием. Общая выделенная мощность составила 4,1 МВт.
По предварительным расчетам, предприятия первого экопромышленного парка Сибири смогут перерабатывать свыше 100 тыс. тонн отходов ежегодно. Уже заявлены три резидента, работающие с пластмассами, полимерами и стеклобоем. В регионе планируют создать более 150 рабочих мест.