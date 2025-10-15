«Россети» сделали переход на отечественные компоненты главным приоритетом

Опубликовано 15 октября 2025, 22:481 мин.
«Россети» сделали переход на отечественные компоненты главным приоритетомКомпания сокращает долю импортного оборудования
Компания «Россети» определила переход на отечественную компонентную базу в качестве ключевой задачи своей корпоративной программы импортозамещения. Соответствующее заявление сделал главный инженер компании Евгений Ляпунов в рамках Российской энергетической недели.
По данным компании, доля зарубежной продукции в закупках снизилась с 40% до менее 10% за более чем десятилетний период активной работы в этом направлении. Ляпунов отметил, что на текущий момент отсутствуют критически важные элементы, которые сдерживали бы развитие отечественного сетевого комплекса.
Формированию конкурентной среды и стабилизации цен способствовало создание собственной системы аттестации оборудования, а также налаживание сотрудничества с производителями из дружественных стран.
Приоритетом последних трех лет стало повышение уровня локализации российской продукции. Компания выбрала путь совместной доработки технологий с производителями, что позволило устранить многие проблемные моменты.