«Россети» завершили строительство электроснабжения для космического центра

НКЦ будет располагаться на территории государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева на западе Москвы. Главным элементом комплекса станет 47-этажное здание, схожее с ракетой на стартовой площадке. В комплексе будут объединены ведущие организации космической отрасли, включая центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», а также отраслевые институты и предприятия.

Проект реализовала компания «Россети Московский регион», включенная в группу «Россети». Более половины трасс линий были проложены методом горизонтально направленного бурения. Схема электроснабжения включает 15 новых энергообъектов. Планируется, что основные строительные работы будут завершены до конца 2024 года.