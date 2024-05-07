«Россети» завершили строительство электроснабжения для космического центра

Опубликовано 07 мая 2024, 20:02
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«Россети» завершили строительство электроснабжения для космического центраПроложены более 25 километров кабельных линий
Энергетическая компания «Россети» завершила строительство сетевой инфраструктуры для Национального космического центра (НКЦ) в Москве. Более 25 километров кабельных линий проложены для электроснабжения комплекса, который создается по поручению президента России Владимира Путина. Строительство осуществлялось совместно с правительством Москвы и государственной корпорацией «Роскосмос».
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НКЦ будет располагаться на территории государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева на западе Москвы. Главным элементом комплекса станет 47-этажное здание, схожее с ракетой на стартовой площадке. В комплексе будут объединены ведущие организации космической отрасли, включая центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», а также отраслевые институты и предприятия.
Проект реализовала компания «Россети Московский регион», включенная в группу «Россети». Более половины трасс линий были проложены методом горизонтально направленного бурения. Схема электроснабжения включает 15 новых энергообъектов. Планируется, что основные строительные работы будут завершены до конца 2024 года.