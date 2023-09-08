России пришлось отказаться от части сотовых вышек из Китая из-за несовместимости

России пришлось отказаться от части сотовых вышек из Китая из-за несовместимостиЗакрытость систем играет роль
По данным «Сколтеха», российские операторы связи испытывают нехватку около 50 тыс базовых станций. Дефицит обусловлен ростом затрат и прекращением официальных поставок оборудования крупнейшими мировыми ИТ-компаниями в связи с санкциями. При этом китайские станции российских операторов не устраивают. И причин для этого много, пишет «Коммерсантъ».
Для восполнения дефицита операторы ищут альтернативное оборудование, в том числе от китайских производителей «третьего эшелона». Однако это оборудование пока не отвечает требованиям стабильности и функциональности, а также сохраняются проблемы совместимости с существующими системами из-за закрытости систем китайских вендоров.
Некоторые китайские поставщики выразили готовность модифицировать свое оборудование для российских сетей. Тем не менее, эксперты по-прежнему скептически относятся к возможности полноценной замены оборудования таких крупных поставщиков, как Huawei, Nokia и Ericsson. По крайней мере сейчас.