России пришлось отказаться от части сотовых вышек из Китая из-за несовместимости

Для восполнения дефицита операторы ищут альтернативное оборудование, в том числе от китайских производителей «третьего эшелона». Однако это оборудование пока не отвечает требованиям стабильности и функциональности, а также сохраняются проблемы совместимости с существующими системами из-за закрытости систем китайских вендоров.

Некоторые китайские поставщики выразили готовность модифицировать свое оборудование для российских сетей. Тем не менее, эксперты по-прежнему скептически относятся к возможности полноценной замены оборудования таких крупных поставщиков, как Huawei, Nokia и Ericsson. По крайней мере сейчас.