России создали самораскрывающийся протез для детей с пороками сердца

Руководитель проекта, сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов, подчеркнул, что данная конструкция является первой в России и имеет уникальное биологическое покрытие из тканей свиного перикарда. Но самое интересное, что этот протез обладает способностью самостоятельно раскрываться до нужного диаметра внутри человеческого тела благодаря материалу из нитинола, который имеет «память формы».

Одной из особенностей нового протеза является его система без баллона, что делает его более тонким и удобным для проведения по сосуду. Это отличие от существующих российских транскатетерных протезов, которые используют баллон для раскрытия.

Проект разработки этого протеза ведется в рамках стратегической задачи Минпромторга РФ о достижении технологической независимости отечественной кардиохирургии к 2025 году.