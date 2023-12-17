Российская Битва роботов закончилась: кто победил

Согласно итогам, первое место заняла китайская команда Roc, завоевав кубок и 3 миллиона рублей. На втором месте команда DS ROBOTICS из Индии, за что им полагаются 2 миллиона рублей и третье место заняла московская команда «ТурбоМеХатроники» из Москвы, получившая приз в 1 миллион рублей.

Также Минцифры отметили итоги чемпионата в цифрах, в которых сообщается, что всего было подано 190 заявок на участие из 9 стран, отбор прошли команды из 5 стран: России, Индии, Турции, Китая и Казахстана, а участвовало 58 команд.