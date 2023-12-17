Российская Битва роботов закончилась: кто победил

Российская Битва роботов закончилась: кто победилКоманда Roc на первом месте
Минцифры в своем Telegram — канале сообщили о победителях «Битвы роботов». Это были захватывающие поединки, которые оставили поклонников шоу в восторге. Участники сражались на пределе, даже когда их машины разрушались. Прямую трансляцию чемпионата на сегодняшний день посмотрели 4 миллиона человек, а на трибунах следили за событиями 5 тысяч зрителей.
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Согласно итогам, первое место заняла китайская команда Roc, завоевав кубок и 3 миллиона рублей. На втором месте команда DS ROBOTICS из Индии, за что им полагаются 2 миллиона рублей и третье место заняла московская команда «ТурбоМеХатроники» из Москвы, получившая приз в 1 миллион рублей.
Также Минцифры отметили итоги чемпионата в цифрах, в которых сообщается, что всего было подано 190 заявок на участие из 9 стран, отбор прошли команды из 5 стран: России, Индии, Турции, Китая и Казахстана, а участвовало 58 команд.