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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 21:09
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Российская дрейфующая станция завершила работу в Арктике

Экспедиция стала первой за последние 10 лет
Дрейфующая полярная станция «Северный полюс — 41» завершила свою работу в Северном Ледовитом океане после 19 месяцев исследований. Экспедиция стала первой за последние 10 лет и принесла значительные данные о климатических процессах в регионе.
Российская дрейфующая станция завершила работу в Арктике

© Ferra.ru

Станция, расположенная на ледостойкой платформе, успешно вышла из ледового поля и направляется в порт Мурманска. За время работы станция преодолела тысячи морских миль и провела более 50 научных исследований, охватывающих различные аспекты арктической среды.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института подчеркнул успешность проекта и его значимость для научного сообщества. Экспедиция подтвердила свою ценность не только научно, но и экономически, обеспечивая ценные данные о состоянии природы в высоких широтах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Арктика
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#корабль
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#наука
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#исследование