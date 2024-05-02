Российская дрейфующая станция завершила работу в Арктике

Станция, расположенная на ледостойкой платформе, успешно вышла из ледового поля и направляется в порт Мурманска. За время работы станция преодолела тысячи морских миль и провела более 50 научных исследований, охватывающих различные аспекты арктической среды.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института подчеркнул успешность проекта и его значимость для научного сообщества. Экспедиция подтвердила свою ценность не только научно, но и экономически, обеспечивая ценные данные о состоянии природы в высоких широтах.