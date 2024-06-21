Российская экспедиция на Шпицберген собрала данные для новых геологических карт

Основная задача экспедиции заключалась в сборе данных для создания геологических карт архипелага и прилегающего шельфа, а также для оценки перспектив находки полезных ископаемых в этом уникальном регионе Арктики.

Используя передовое оборудование, ученые провели сейсмоакустическое профилирование и многолучевое эхолотирование на протяжении 700 километров. Были взяты образцы донных отложений в ключевых точках, включая желоб Стур-Фиорд.

Руководитель экспедиции Евгений Гусев отметил, что результаты работы принесли новые важные данные о геологическом строении региона, включая особенности верхней части осадочного чехла и коренных пород, формирующих морские дюны и поднятия в районе островов Надежды и Тысячи островов.