Российская экспедиция на Шпицберген собрала данные для новых геологических карт

Опубликовано 21 июня 2024, 21:28
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Российская экспедиция на Шпицберген собрала данные для новых геологических картОна перемещалась на исследовательском судне "Профессор Молчанов
Научная экспедиция на исследовательском судне «Профессор Молчанов» завершила работу в Баренцевом море, возвращаясь в Архангельск с ценными данными. Ученые ВНИИОкеангеология провели комплексные геолого-геофизические исследования шельфа Шпицбергена в рамках федерального проекта «Геология. Возрождение легенды».
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Основная задача экспедиции заключалась в сборе данных для создания геологических карт архипелага и прилегающего шельфа, а также для оценки перспектив находки полезных ископаемых в этом уникальном регионе Арктики.
Используя передовое оборудование, ученые провели сейсмоакустическое профилирование и многолучевое эхолотирование на протяжении 700 километров. Были взяты образцы донных отложений в ключевых точках, включая желоб Стур-Фиорд.
Руководитель экспедиции Евгений Гусев отметил, что результаты работы принесли новые важные данные о геологическом строении региона, включая особенности верхней части осадочного чехла и коренных пород, формирующих морские дюны и поднятия в районе островов Надежды и Тысячи островов.