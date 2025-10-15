Российская хоррор-игра «No, I’m not a Human» стала мировым бестселлером

Опубликовано 15 октября 2025, 18:251 мин.
Российская хоррор-игра «No, I’m not a Human» стала мировым бестселлеромПроект продали тиражом 500 тысяч
Российская студия Trioskaz добилась международного успеха со своей игрой «No, I’m not a Human». За первый месяц было продано более 500 тысяч копий проекта, при этом начальные 100 тысяч разошлись всего за четыре дня. Этот результат стал одним из лучших для отечественных разработчиков за последние пять лет.
© No, I’m not a Human
Игра представляет собой хоррор в жанре визуальной новеллы с элементами выживания. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где солнечное излучение сделало дневное пребывание на поверхности опасным. Ночью к убежищу главного героя приходят странные посетители.
Игровой процесс строится вокруг принятия решений — игрок должен выбирать, кому из пришедших можно открыть дверь, а кого лучше оставить снаружи. Проект получил высокие оценки от рецензентов и пользователей.
Разработчики анонсировали планы по дальнейшему развитию проекта.