Российская хоррор-игра «No, I’m not a Human» стала мировым бестселлером

Игра представляет собой хоррор в жанре визуальной новеллы с элементами выживания. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где солнечное излучение сделало дневное пребывание на поверхности опасным. Ночью к убежищу главного героя приходят странные посетители.

Игровой процесс строится вокруг принятия решений — игрок должен выбирать, кому из пришедших можно открыть дверь, а кого лучше оставить снаружи. Проект получил высокие оценки от рецензентов и пользователей.

Разработчики анонсировали планы по дальнейшему развитию проекта.