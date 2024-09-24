Российская компани «Аквариус» увеличит производство техники

По словам Марина, компания работает на регулируемом рынке, ориентируясь на госзаказчиков, органы власти и крупные компании с госучастием. В настоящее время «Аквариус» уже производит 2 миллиона изделий в год и планирует расширение ассортимента.

Важным аспектом производства является информационная безопасность. Марин подчеркнул, что все устройства компании разрабатываются с учетом средств защиты информации. «Аквариус» готов предложить решения для объектов критической информационной инфраструктуры, особенно в транспортной отрасли, что актуально в условиях импортозамещения и технологического суверенитета.