Российская компани «Аквариус» увеличит производство техники

Опубликовано 24 сентября 2024, 21:031 мин.
Российская компани «Аквариус» увеличит производство техникиФокус на импортозамещении и информационной безопасности
Российский разработчик компьютерного оборудования и IT-решений «Аквариус» нацелился на увеличение объемов производства, стремясь выйти на уровень 2,5 миллиона устройств в год к концу 2025 года, сообщил заместитель директора дирекции по продукции Олег Марин в рамках форума «Цифровая транспортация».
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По словам Марина, компания работает на регулируемом рынке, ориентируясь на госзаказчиков, органы власти и крупные компании с госучастием. В настоящее время «Аквариус» уже производит 2 миллиона изделий в год и планирует расширение ассортимента.
Важным аспектом производства является информационная безопасность. Марин подчеркнул, что все устройства компании разрабатываются с учетом средств защиты информации. «Аквариус» готов предложить решения для объектов критической информационной инфраструктуры, особенно в транспортной отрасли, что актуально в условиях импортозамещения и технологического суверенитета.