Российская компания «Гравитон» выпустила новый сервер С2062И для сферы телекома

Сервер С2062И построен на базе материнской платы «Тундра» и оснащен двумя процессорами Intel Xeon 2-го поколения. Он отличается компактными размерами, длина корпуса составляет всего 450 мм, что позволяет устанавливать его в различные телекоммуникационные шкафы. Сервер поддерживает горячую замену блоков питания и накопителей, что упрощает обслуживание.

Сервер может содержать до 6 накопителей формата 2,5 дюйма и до 2 ТБ оперативной памяти. Также предусмотрена возможность установки ускорителей Nvidia Quadro RTX A2000. Александр Фильченков, директор по серверной продукции «Гравитон», отметил, что сервер создан для специфических требований и обеспечит высокую эффективность для заказчиков из телекоммуникационного и транспортного секторов.