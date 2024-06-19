Российская компания начала производство полимерных наколенников для протезов

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, новый продукт не только обеспечит пациентов необходимыми изделиями, но и поддержит экономику страны.

Наколенники «Орто-космос» отличаются высоким качеством и удобством благодаря использованию современных материалов, что обеспечивает надежное крепление и комфорт при носке. Продукция компании может быть изготовлена по индивидуальному слепку, что делает её адаптированной к потребностям каждого пациента.

Замгендиректора «Орто-космос» Степан Головин, что новинка «Орто-космос» не только не уступает зарубежным аналогам по качеству, но в некоторых случаях их превосходит по функциональности и удобству.