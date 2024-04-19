Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств

Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройствОни стимулируют блуждающий нерв
Наушники предназначены для борьбы с психоэмоциональными проблемами, такими как депрессия, стресс, бессонница, а также для снижения мигрени и болевых ощущений. Электрическая стимуляция блуждающего нерва, проводимая через ухо, способствует нормализации работы парасимпатической нервной системы.
Продукт будет протестирован в клинических исследованиях с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. Планируется, что в будущем он найдет применение в лечении депрессии, эпилепсии и других психических расстройств.
Neiry Buds оснащены электродом, расположенным в ушном канале, который воздействует на блуждающий нерв через околоушное ответвление. Стимуляция является неинвазивной и не вызывает болевых ощущений. Продукт станет доступен для широкого тестирования в конце 2024 года.
Neiry Buds дополняют линейку мультисенсорных устройств, включая повязку Neiry Headband Pro и наушники Headphones Lite и Pro. Эти устройства отслеживают различные параметры, такие как активность мозга, пульсометрия и движение, предоставляя доступ к различным метрикам через API.