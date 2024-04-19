Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств

Наушники предназначены для борьбы с психоэмоциональными проблемами, такими как депрессия, стресс, бессонница, а также для снижения мигрени и болевых ощущений. Электрическая стимуляция блуждающего нерва, проводимая через ухо, способствует нормализации работы парасимпатической нервной системы.

Продукт будет протестирован в клинических исследованиях с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. Планируется, что в будущем он найдет применение в лечении депрессии, эпилепсии и других психических расстройств.