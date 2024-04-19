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В России
Опубликовано 19 апреля 2024, 18:10
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Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств

Они стимулируют блуждающий нерв
Российские разработчики представили Neiry Buds — портативные наушники-вкладыши, оснащенные технологией стимуляции блуждающего нерва, что поможет в лечении психических расстройств. Этот продукт, разработанный Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, является первым в России и одним из немногих в мире.
Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств
© Neiry

Наушники предназначены для борьбы с психоэмоциональными проблемами, такими как депрессия, стресс, бессонница, а также для снижения мигрени и болевых ощущений. Электрическая стимуляция блуждающего нерва, проводимая через ухо, способствует нормализации работы парасимпатической нервной системы.

Продукт будет протестирован в клинических исследованиях с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. Планируется, что в будущем он найдет применение в лечении депрессии, эпилепсии и других психических расстройств.

Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств
© Neiry

Neiry Buds оснащены электродом, расположенным в ушном канале, который воздействует на блуждающий нерв через околоушное ответвление. Стимуляция является неинвазивной и не вызывает болевых ощущений. Продукт станет доступен для широкого тестирования в конце 2024 года.

Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств
© Neiry

Neiry Buds дополняют линейку мультисенсорных устройств, включая повязку Neiry Headband Pro и наушники Headphones Lite и Pro. Эти устройства отслеживают различные параметры, такие как активность мозга, пульсометрия и движение, предоставляя доступ к различным метрикам через API.

Российская компания Neiry создала наушники для излечения от психических расстройств
© Neiry
Источник:Neiry
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#наушники
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#здоровье
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#медицина
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#разработка