Российская компания оснастит суда автономной навигацией

Пожидаев подчеркнул, что Северный морской путь представляет сложные условия для навигации, требующие быстрых решений и обработки большого объема информации. В этом контексте использование искусственного интеллекта играет важную роль.

Кроме автономной навигации, компания также инвестирует в другие системы для обеспечения безопасности на Северном морском пути, такие как системы оценки ледовой обстановки. По заказу Росатома, Sitronics Group разрабатывает сервисы, направленные на обеспечение круглогодичной навигации и безопасного судовождения.