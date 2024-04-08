Российская компания оснастит суда автономной навигацией

Опубликовано 08 апреля 2024, 16:46
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Российская компания оснастит суда автономной навигациейПлавающих по Северному морскому пути
Российская компания Sitronics Group планирует внедрить технологию автономного судовождения на судах, плавающих по Северному морскому пути. Президент компании Николай Пожидаев подчеркнул, что использование автономной навигации имеет ключевое значение для безопасности мореплавания. Он отметил, что большинство инцидентов на воде происходят из-за ошибок человека, и внедрение автономной системы снизит аварийность на море.
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Пожидаев подчеркнул, что Северный морской путь представляет сложные условия для навигации, требующие быстрых решений и обработки большого объема информации. В этом контексте использование искусственного интеллекта играет важную роль.
Кроме автономной навигации, компания также инвестирует в другие системы для обеспечения безопасности на Северном морском пути, такие как системы оценки ледовой обстановки. По заказу Росатома, Sitronics Group разрабатывает сервисы, направленные на обеспечение круглогодичной навигации и безопасного судовождения.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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