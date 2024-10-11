Российская компания отправит 28 спутников на орбиту

Опубликовано 11 октября 2024, 17:261 мин.
Российская компания отправит 28 спутников на орбитуЗапуск намечен на ноябрь с космодрома Восточный
Российская компания «Спутникс», входящая в состав Sitronics Group, готовится к запуску 28 космических аппаратов в рамках миссии по выводу на орбиту спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Запуск запланирован на осень 2024 года и будет осуществлен с помощью ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.
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Спутники помогут дополнить группировку Sitronics Group. Среди аппаратов будут студенческие кубсаты, которые запускаются в рамках программы Space-Pi для отработки различных технологий. В частности, планируется вывести на орбиту 24 спутника SITRO-AIS, оснащенных системой автоматической идентификации (АИС) для мониторинга морского судоходства, включая Северный морской путь. После запуска количество спутников в этой группировке увеличится до 52.
Генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко отметил, что данный запуск станет третьим для компании в 2024 году и позволит значительно расширить действующую частную космическую инфраструктуру России.