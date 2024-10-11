Российская компания отправит 28 спутников на орбиту

Спутники помогут дополнить группировку Sitronics Group. Среди аппаратов будут студенческие кубсаты, которые запускаются в рамках программы Space-Pi для отработки различных технологий. В частности, планируется вывести на орбиту 24 спутника SITRO-AIS, оснащенных системой автоматической идентификации (АИС) для мониторинга морского судоходства, включая Северный морской путь. После запуска количество спутников в этой группировке увеличится до 52.

Генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко отметил, что данный запуск станет третьим для компании в 2024 году и позволит значительно расширить действующую частную космическую инфраструктуру России.