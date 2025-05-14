Российская компания подала на регистрацию препарат от рака крови

О завершении клинических исследований и подаче заявки сообщил глава компании Викрам Пуния на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко. По его словам, препарат может выйти на рынок уже в этом или в первой половине следующего года. Разработка стала частью программы компании по созданию новых инновационных лекарств.

«Вамотиниб» относится к классу ингибиторов тирозинкиназы, которые широко применяются в лечении ряда онкологических заболеваний. По итогам испытаний, препарат показал высокий уровень безопасности и эффективность, сравнимую с аналогами последнего поколения.

По оценкам компании, мировой рынок ингибиторов тирозинкиназы оценивается в 61 миллиард долларов.