Опубликовано 14 мая 2025, 13:361 мин.
Российская компания подала на регистрацию препарат от рака крови«Вамотиниб» может стать конкурентом мировым аналогам
Российская компания «Фармасинтез» направила документы на государственную регистрацию нового препарата под названием «Вамотиниб». Средство предназначено для лечения хронического миелоидного лейкоза — одного из видов онкологических заболеваний крови.
© Ferra.ru
О завершении клинических исследований и подаче заявки сообщил глава компании Викрам Пуния на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко. По его словам, препарат может выйти на рынок уже в этом или в первой половине следующего года. Разработка стала частью программы компании по созданию новых инновационных лекарств.
«Вамотиниб» относится к классу ингибиторов тирозинкиназы, которые широко применяются в лечении ряда онкологических заболеваний. По итогам испытаний, препарат показал высокий уровень безопасности и эффективность, сравнимую с аналогами последнего поколения.
По оценкам компании, мировой рынок ингибиторов тирозинкиназы оценивается в 61 миллиард долларов.